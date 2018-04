Vor seinem Berlin-Besuch erklärte Šefčovič: "Da wir hoffen, dass die Mitgliedstaaten bis Juni dieses Jahres eine Einigung über das Maßnahmenpaket für saubere Energie erzielen, begrüße ich die Betonung, die die neue deutsche Regierung auf die Notwendigkeit einer erfolgreichen Energiewende gelegt hat. Wir werden darüber diskutieren, wie dies in Deutschland und in der gesamten EU am besten umgesetzt werden kann. Im Bereich der Energiesicherheit schätze ich die aktive Mitwirkung Deutschlands und insbesondere von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Suche nach einer Lösung, die die langfristige Rolle der Ukraine als Gastransitland in einer wirtschaftlich tragfähigen Weise sichert."



Šefčovič wird zudem die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Energie des Bundestages treffen und darüber hinaus einen bilateralen Meinungsaustausch mit dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses Cem Özdemir und dem Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Norbert Röttgen, führen.



Am Dienstag, den 17. April wird Vizepräsident Šefčovič auf dem Berlin Energy Transition Dialogue 2018 und auf der Fachkonferenz EventHorizon zu Blockchainlösungen für den Energiesektor sprechen.



Am Dienstag, den 17. April wird Vizepräsident Šefčovič auf dem Berlin Energy Transition Dialogue 2018 und auf der Fachkonferenz EventHorizon zu Blockchainlösungen für den Energiesektor sprechen.

Zum Pressestatement von Peter Altmaier und Maroš Šefčovič im Pressefoyer des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie am Montag, den 16. April







