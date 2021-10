Die Preise für Erdöl und Erdgas würden sich normalerweise synchron entwickeln. Erdgas habe in letzter Zeit jedoch einen enormen Preisanstieg gesehen, der nach altem Bewegungsmuster einen Ölpreis jenseits der 300 USD suggerieren würde. Erdgas stelle die zweitwichtigste Energiequelle in der Europäischen Union dar (basierend auf Daten der Europäischen Kommission für 2019: Erdöl 36 Prozent, Erdgas 22 Prozent, erneuerbare Energien 15 Prozent, Kernkraft und feste fossile Brennstoffe jeweils 13 Prozent). Darüber hinaus gebe es weitere strukturelle Probleme: Investitionen in erneuerbare Energien würden zu langsam erfolgen, während zeitgleich in den letzten Jahren weniger Kapital in fossile Brennstoffe - insbesondere in die Ölförderung - geflossen sei. Dies könne in naher Zukunft oder mittelfristig zu Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage führen (zum Beispiel, wenn es einen sehr kalten Winter gebe).



Da die Energiewende unausweichlich sei, könnte die Nachfrage nach alten fossilen Energieträgern, insbesondere nach Erdgas (weniger "schmutzig" als Kohle und Erdöl) steigen, vor allem in Asien. Höhere Rohstoffpreise seien Gift für die Wirtschaft und die Märkte, und zwar aus mindestens drei Gründen: Sie würden sowohl die Gewinnspannen der Unternehmen als auch die Kaufkraft der Verbraucher schmälern und könnten eine schnellere/stärkere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen. Dies verdiene entweder eine umsichtigere Allokation oder eine umfangreiche Absicherung.



Das Team von Generali Investments habe das Übergewicht an Risikoanlagen deshalb weiter reduziert. (20.10.2021/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Die Sorge über die Energieknappheit wird größer, so die Experten von Generali Investments.Laut dem Research-Team von Generali Investments würden vorübergehende Faktoren wie die Dürre in Lateinamerika, die Überschwemmungen in China und die Windstille in Europa eine große Rolle spielen.