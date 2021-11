Aus diesem Grund bemühe sich die deutsche Politik seit vielen Jahren, herkömmliche Energieträger durch die Auferlegung neuer Steuern zu verteuern. Am Benzinpreis lasse sich paradigmatisch ablesen, welche Steuerpolitik von den deutschen Regierungen der letzten zwanzig Jahre ins Werk gesetzt worden sei. Energiesteuern würden einen nicht unbeträchtlichen Teil des deutschen Steueraufkommens ausmachen. Je teurer Erdöl auf den internationalen Märkten werde, desto höher sei c.p. das Aufkommen der Mineral- und vor allem der Mehrwertsteuer. Indem die Mehrwertsteuer auch auf die Mineralölsteuer erhoben werde, finde obendrein eine tüchtige Mehrfachbesteuerung statt. Mit einem Anteil von mehr als zwei Drittel dominiere die Steuerbelastung den Benzinpreis. Daher wäre es für die Verantwortlichen in der Politik ein Leichtes, die Belastung für den Bürger zu senken. Dadurch würde jedoch die eigene Energiewendepolitik ad absurdum geführt. Man dürfe also gespannt sein, was sich auf diesem Feld tun werde, zumal andere Länder der EU ihren Bürgern Linderungen des Preisauftriebs versprochen hätten.



Von kurzsichtigen Entscheidungen betroffen sei auch die Kernenergie, die bekanntlich in Deutschland zum Jahresende 2022 ihr beschlossenes Ende finden solle. Gleichwohl seien zuletzt in den Medien Artikel aufgetaucht, die ein Überdenken dieser Entscheidung nahelegen würden, zumal die Atomenergie weltweit einen Aufschwung erlebe und Frankreich zunehmend vorteilhaft bei Umfragen zum Thema Klimaschutz und Versorgungssicherheit abschneide.



Das Energiethema betreffe jedoch keineswegs nur Europa. Auch aus China und Indien würden Versorgungslücken und Stromabschaltungen gemeldet. Die zuletzt gemeldeten Wachstumszahlen aus dem Reich der Mitte würden bereits eine Beeinträchtigung der Wirtschaftsleistung andeuten. Auch sei von einer Renaissance der Kohle als Primärenergieträger zu hören, weil die Erdgaspreise regelrecht explodiert seien. Es sei vor allem die starke Nachfrage aus Asien, die am Erdgasmarkt für Euphorie gesorgt habe.



Das Ganze finde seinen Niederschlag in kräftig angestiegenen Inflationsraten. Aber auch hier kann die deutsche Politik gelassen bleiben, denn durch die kalte Progression mag es unserem Staat gelingen, die hohe Neuverschuldung bei realwertiger Betrachtung geringer ausfallen zu lassen, so die Experten von LOYS. Freilich würden die Bürger für diese Entwicklung mit einem satten Kaufkraftverlust zahlen. Einen Kaufkraftverlust würden auch die Besitzer von Nominalwerten wie z.B. Anleihen erleiden. Daher sei es richtig, daran zu erinnern, dass Sachwerte - und zwar vor allem dynamische Sachwerte - sprich Aktien - der klügste Weg zum realen Vermögenserhalt seien. (09.11.2021/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Corona-Pandemie nunmehr zum Großteil ausgestanden ist, sind in den letzten Wochen neue dunkle Wolken aufgezogen, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Exorbitant gestiegene Preise für Erdgas, Kohle, Strom und Öl würden für Beunruhigung an den Kapitalmärkten und in der Politik sorgen. Während aber die Verbraucher unter den finanziellen Lasten der Entwicklung ächzen würden, müssten sich die Politiker eigentlich freuen. Für das Voranschreiten der Energiewende sei nichts so förderlich wie hohe Preise für herkömmliche Energieträger. Diese seien es nämlich, die den alternativen Stromerzeugungen aus Wind und Sonne eine wettbewerbsfähige Position verschaffen würden.