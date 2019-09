Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (03.09.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Analysten Lawson Steele und Andrew Fisher von der Privatbank Berenberg:Lawson Steele und Andrew Fisher, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF), erhöhen aber das Kursziel von 6,30 auf 6,70 Euro.Als sie vor vier Jahren das Papier des italienischen Energiekonzerns hochgestuft ätten, habe das damalige neue Management einen jahrelangen Gewinnrückgang stoppen müssen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Das sei mittlerweile gelungen und die Turnaround-Story im Aktienkurs eingepreist. Nun würden die Analysten attraktivere Investmentmöglichkeiten woanders sehen, z.B. bei Fortum, Verbund und RWE. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen überarbeitet.Lawson Steele und Andrew Fisher, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Enel-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 6,30 auf 6,70 Euro angehoben. (Analyse vom 03.09.2019)Börsenplätze Enel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:6,656 EUR -0,33% (03.09.2019, 09:54)