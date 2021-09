XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (17.09.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Energieversorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) weiterhin zu kaufen.In Reaktion auf den sehr starken Anstieg des Strompreises (Strompreis 1 Tag im Voraus 1 Monat: +85%; seit Jahresbeginn: +291%) habe die spanische Regierung ein Maßnahmenpaket für den Strom- und Gasmarkt (solle bis März 2022 gelten) beschlossen (u.a. Einfrierung bzw. Senkung von Strom- und Gastarife für private Haushalte und kleine Unternehmen), um die Endverbraucher zu entlasten. Finanzieren wolle die Regierung die Maßnahmen mit der Abschöpfung von sogenannten "windfall profits" bei den Betreibern/Eigentümern von Kernkraft- und Wasserkraftwerken (recht stabile Stromgestehungskosten bei steigenden Strompreisen).Enel (über die börsennotierte Tochter Endesa) habe per 30.06.2021 auf der iberischen Halbinsel über ein Stromerzeugungskapazität von 21,7 (dabei Wasserkraft: 4,7; AKW: 3,3) GW (zum Vergleich Enel-Konzern weltweit: 85,5 GW) verfügt. Die Stromerzeugungs- und Vertriebsaktivitäten des Bereichs Iberische Halbinsel hätten im ersten Halbjahr 2021 ein operatives EBITDA von 645 (zum Vergleich Gesamtkonzern: 8.360) Mio. Euro erwirtschaftet.Der Analyst behalte seine Prognosen bei (unerwartet weiterer starker Anstieg der Strompreise in Spanien seit der letzten Kommentierung vs. unerwartete Abschöpfung von "windfall profits"). Nichtsdestotrotz seien die regulatorischen/politischen Risiken zumindest in Spanien für Enel gestiegen. Zudem sei nicht völlig auszuschließen, dass andere Regierungen dem spanischen Vorgehen folgen könnten (v.a. Italien, lateinamerikanische Länder).