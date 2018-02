XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,855 EUR +1,04% (16.02.2018, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,864 EUR +0,85% (16.02.2018, 10:05)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (16.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF).Die Eckdaten für 2017 seien besser als von dem Analysten erwartet und als in Aussicht gestellt ausgefallen. Demnach sei das bereinigte EBITDA um 2,6% auf 15,6 (Vj.: 15,17) Mrd. Euro gestiegen. Auf berichteter Basis sei das EBITDA auf 15,7 (Vj:. 15,28) Mrd. Euro gewachsen. Die Nettofinanzverschuldung (gemäß Unternehmensdefinition) habe sich per Ende Dezember 2017 auf 37,4 (30.09.2017: 37,94; 31.12.2016: 37,55; Guidance: 37,8) Mrd. Euro belaufen. Ferner habe Enel im Rahmen der Veröffentlichung der Eckdaten den Ausblick für 2018 (u.a. bereinigtes EBITDA: rund 16,2 Mrd. Euro; Mindestdividende von 0,28 Euro je Aktie bzw. Ausschüttungsquote von 70%) bestätigt.Das Wertpapier habe seit Jahresbeginn wie der komplette europäische Versorgersektor unter überdurchschnittlichen Abgabedruck gestanden. Es biete für 2018 auf dem aktuellen Kursniveau sowie bei der angekündigten Mindestdividende eine Dividendenrendite von 5,8%, die der Analyst als attraktiv einstufe. Ferner bestehe mehr Visibilität bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung als bei den anderen Branchenunternehmen aus dem Analyseuniversum. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angepasst (u.a. EPS 2017e: 0,37 (alt: 0,36) Euro).Vor dem Hintergrund der steigenden Marktzinsen sowie der politischen Unsicherheiten lautet das Votum für die Enel-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 6,00 auf 5,50 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 16.02.2018)Börsenplätze Enel-Aktie: