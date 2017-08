Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDR) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato.

Montreal (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von Analyst Shane Nagle von National Bank Financial:Shane Nagle, Aktienanalyst vom Investmenthaus National Bank Financial, äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) weiterhin die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Nachdem Endeavour Silver Corp. im Juli bereits vorläufige Produktionszahlen bekannt gegeben habe, sei der Quartalsbericht an sich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die schwache Performance beruhe vor allem auf Guanaceví.Angesichts einer gesenkten Guidance für 2017 und Skepsis hinsichtlich einer zügigen operativen Erholung in der zweiten Jahreshälfte senken die Analysten von National Bank Financial das Kursziel von 4,40 auf 4,00 CAD. Das erhöhte Kostenprofil und die aktuellen operativen Herausforderungen gleiche das mögliche kurzfristige Wachstum bei El Compas und Terronera aus, so der Analyst Shane Nagle.Die Aktienanalysten von National Bank Financial stufen in ihrer Endeavour Silver-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sector perform" ein.Frankfurt-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:1,96 Euro +2,03% (07.08.2017, 15:08)