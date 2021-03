TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana). (28.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDV) unter die Lupe.Die Endeavour Mining-Aktie habe den Schwung, den sie in den Tagen nach Bekanntgabe der Zahlen und des Aktienrückkaufs bekommen habe, nicht fortsetzen können und sei wieder unter Druck geraten. Tatsächlich schienen Fonds weiterhin einen Überhang an Aktien zu haben. Endeavour Mining habe mit Semafo und Teranga gleich zwei westafrikanische Produzenten übernommen, die auch in vielen Fonds vertreten gewesen sein dürften. Für Entspannung dürfte aber das geplante Listing der Endeavour Mining-Aktie im Premium Segment der Londoner Börse bringen. Das solle aber das erst Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein. Bis dorthin dürfte der Goldpreis auch wieder für Rückenwind bei dem Papier sorgen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:16,765 EUR -0,62% (26.03.2021, 22:26)