Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

13,69 Euro -3,05% (25.04.2018, 16:02)



TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

CAD 21,65 -2,21% (25.04.2018, 16:45)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

KYG3040R1589



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A2ABF1



Ticker Symbol Endeavour Mining-Aktie Deutschland:

E5Y1



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana).

(25.04.2018/ac/a/a)

George TownSt. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse der Analystin Tara Hassan von Raymond James:Tara Hassan, Aktienanalystin von Raymond James, rechnet laut einer Aktienanalyse mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV).Im Rahmen einer Goldminen-Branchenstudie mit dem Bezug zu Westafrika sprechen die Analysten davon, dass im Verlauf des letzten Jahrzehnts der Bereich als Minenregion an Attraktivität gewonnen hat.Analystin Tara Hassan hält Endeavour Mining Corp. im Vergleich zu anderen global tätigen mittelgroßen Goldproduzenten für gut aufgestellt. Das Produktionsprofil verbessere sich. Zudem verfüge das Unternehmen über eine gut gefüllte Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsprojekten. Die Endeavour Mining-Aktie notiere derzeit mit einem Bewertungsabschlag.Die Aktienanalysten von Raymond James nehmen in ihrer Endeavour Mining-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit dem Votum "outperform" und einem Kursziel von 31,00 CAD wieder auf.Börsenplätze Endeavour Mining-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:13,71 Euro -2,28% (25.04.2018, 16:37)