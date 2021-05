TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

28,76 CAD +0,17% (19.05.2021, 22:00)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

KYG3040R1589



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A2ABF1



Ticker Symbol Endeavour Mining-Aktie Deutschland:

E5Y1



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana). (19.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDV) unter die Lupe.Der Goldpreis arbeite sich nach oben - unbemerkt von den meisten Anlegern. Zu sehr würden aktuell die Turbulenzen im Krypto-Sektor die Blicke der Marktteilnehmer auf sich ziehen. Dabei habe Gold seit dem Tief Ende März bereits knapp 200 USD gewonnen. Auch wenn eine Konsolidierung Not tue, scheine Gold die Korrektur beendet zu haben und sich auf eine Sommer-Rally vorzubereiten.Derweil habe sich das Internetportal kitco.com die Goldminen-Afrikas vorgenommen und sie darauf untersucht, welche davon die niedrigsten Kosten hätten. Sowohl Barrick Gold als auch Endeavour Mining würden sich dabei gleich zweimal in den Top Ten widerfinden. Der Spitzenplatz gehe jedoch an einen anderen Konzern: B2Gold. Die Fekola-Mine sei mit All-in sustaining costs (AISC) von 599 USD je Unze im vergangenen Jahr die Nummer eins der kostengünstigsten Minen in Afrika gewesen. Auf Rang zwei rangiere dann schon Endeavour Mining mit dem Natougou-Boungou-Minen-Komplex in Burkina-Faso, den man sich durch die Semafo-Übernahme einverleibt habe. Platz drei gehe an das Sissingue-Projekt von Perseus Mining. Barrick Gold belege mit der Kibali-Mine im Kongo in dem Tongon-Projekt in der Elfenbeinküste die Ränge 5 und 6. Platz 7 gehöre dann wieder Endeavour Mining mit der Ity-Mine ebenfalls in der Elfenbeinküste. Im vergangenen Jahr hätten die Kosten hier bei 808 USD je Unze gelegen.Kosten seien sicherlich nicht alles, doch sie würden einen guten Anhaltspunkt mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts geben. Speziell Endeavour Mining habe sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Kleinere Minen mit hohen Kosten seien abgestoßen worden und der Konzern habe in größere Projekte mit niedrigeren Kosten investiert. Die Teranga-Übernahme sei vorerst der letzte Akt auf dem Wachstumskurs von Endeavour Mining gewesen. Die Anleger würden jetzt die Früchte der Arbeit des Konzerns ernten. Endeavour Mining sei mittlerweile Dividendenzahler und habe ein Aktienrückkaufprogramm laufen. Die Aktie dürfte den Minesektor in den kommenden Monaten outperformen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2021)Börsenplätze Endeavour Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:19,45 EUR -0,31% (19.05.2021, 13:46)