Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem de-facto Ende der italienischen Regierungskoalition kommen an diesem Montag und Dienstag die Fraktionschefs der beiden Parlamentskammern zusammen, um mögliche Termine für das von Lega-Chef Salvini verlangte Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Conte zu diskutieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Medienberichten zufolge könnte ein solches bereits am 20. August oder in den Tagen danach erfolgen. Zwar seien Neuwahlen das wahrscheinlichste Szenario, ob diese jedoch bereits im Oktober (frühester möglicher Termin) stattfinden würden, sei ungewiss. So oder so habe Staatspräsident Mattarella das letzte Wort, der im Falle eines erfolgreichen Misstrauensvotums zunächst andere Möglichkeiten (Expertenregierung, PD und M5S-Koalition) ausloten dürfte.



Während heute sowohl in den USA als auch in der Eurozone keine relevanten Datenveröffentlichungen auf dem Programm stünden, richte sich in Europa das Augenmerk auf die vorläufigen deutschen Q2 BIP-Zahlen sowie die Euro-Industrieproduktion (Juni) am Mittwoch. Für das deutsche BIP würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit einem Rückgang im Vergleich zum ersten Jahresviertel rechnen. Somit werde klar, dass der Rebound zu Beginn des Jahres vorwiegend von vorübergehenden Faktoren getragen worden sei und das zugrundeliegende Momentum der deutschen Wirtschaft äußerst schwach sei. Für die Euro-Industrieproduktion zeichne sich angesichts der vorliegenden Länderergebnisse (insbesondere Deutschland) ein merklicher Rückgang im Juni ab. Am Markt bestehende Rezessionsängste dürften in den kommenden Tagen somit sicherlich nicht ausgeräumt werden. In den USA stünden neben Inflationsdaten und Zahlen zur Industrieproduktion (beides Juli) die ersten regionalen Sentimentumfragen für den Monat August auf dem Programm.

(12.08.2019/ac/a/m)



