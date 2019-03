Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Regelmäßige Leser/ innen dieser Publikation würden aber auch wissen: Im Januar und Februar hätten die Analysten bereits vor den Gefahren einer Korrektur gewarnt. Nun sei es so weit; in den vergangenen Tagen sei der Kurs des weißen Edelmetalls kräftig unter Druck geraten. Über die Gründe der Kurskorrektur lasse sich nur spekulieren, sehr wahrscheinlich sei allerdings, dass ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren den Preis belastet habe.Welche Richtung der Kurs nun einschlage? Auch das lasse sich naturgemäß nicht verlässlich vorhersagen. Wahrscheinlich sei jedoch, dass die Weltwirtschaft 2019 etwas an Fahrt verlieren und die Automobilnachfrage daher nachgeben dürfte. Den Dollar, der sich zuletzt recht robust präsentiert habe, sollten Anleger ebenfalls im Auge behalten, werde Palladium doch weltweit in Dollar gehandelt. Aus charttechnischer Sicht spreche derzeit ebenfalls nicht allzu viel für eine Erholung. Nachdem die Unterstützung bei 1.430 Dollar mittlerweile klar unterschritten worden sei, könnte der Kurs nun auf die Marke von 1.310 Dollar zusteuern. (29.03.2019/ac/a/m)