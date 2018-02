Börsenplätze Enagás-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enagás-Aktie:

20,69 EUR +1,17% (21.02.2018, 09:06)



ISIN Enagás-Aktie:

ES0130960018



WKN Enagás-Aktie:

662211



Ticker-Symbol Enagás-Aktie:

EG4



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enagás-Aktie:

ENGGF



Kurzprofil Enagás S.A.:



Enagás S.A. (ISIN: ES0130960018, WKN: 662211, Ticker-Symbol: EG4, Nasdaq OTC-Symbol: ENGGF) betreibt das spanische Gasnetz. Enagás entstand im Jahr 1975 und hat seinen Sitz in Madrid. (21.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - Enagás-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Gasnetzbetreibers Enagás S.A. (ISIN: ES0130960018, WKN: 662211, Ticker-Symbol: EG4, Nasdaq OTC-Symbol: ENGGF).Enagás habe solide Zahlen vorgelegt, die leicht oberhalb der Markterwartungen sowie der Unternehmenszielsetzungen ausgefallen seien. Die Ergebnisse seien weiterhin von der Vollkonsolidierung einer Regasifizierungsanlage in Chile (GNL Quintero) und veränderter Bilanzierung von Beteiligungserträgen beeinflusst worden. Bereinigt um diese Effekte wäre der Umsatz leicht gesunken. Das EBITDA hätte um 4,4% und der Nettogewinn um 4,9% zugelegt.Die Zahlen hätten kaum Überraschungen gebracht. Für letztere habe jedoch der spanische Energieminister Nadal gesorgt, der im Parlament eine Verschärfung der Regulierung im Energiesektor angedeutet habe, um das Tarifdefizit unter Kontrolle zu halten. Nadal habe gesagt, dass der Gassektor im Volumen von 0 bis 50 Mio. Euro betroffen sein könnte, habe aber angemerkt, dass er aber momentan hierfür keine Notwendigkeit sehe. Enagás zufolge wäre das Unternehmen aufgrund des ca. 40%-Anteils am Gasmarkt mit 20 Mio. Euro betroffen, doch habe das Management in der Telefonkonferenz mehrfach klar gestellt, das andere Subsektoren im Fokus stünden. Zudem wären neue Parlamentsbeschlüsse notwendig, die der Minister gar nicht anstrebe.Nadals Aussagen hätten Unsicherheit bewirkt, woraufhin die Aktie in der Marktkorrektur überdurchschnittlich verloren habe, denn planmäßig stünden Regulierungsänderungen erst 2021 an. Niedrigere regulierte Umsätze würden auf den Gewinn durchschlagen, es sei aber sehr unsicher, ob es tatsächlich zu einer Verschärfung komme. Zuversicht zeige Enagás durch die Bekanntgabe der Mittelfristziele trotz aktueller Regulierungsdiskussion. Nach den Kursverlusten ergebe sich deutliches Erholungspotenzial, wenn sich der regulatorische Nebel lichte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link