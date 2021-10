Die Opportunitäten der Frontiermärkte könnten Investoren nutzen, indem sie sich nicht an den klassischen Ländergrenzen orientieren würden. Im Gegenzug sollten sie auf erfolgreiche Unternehmen setzen, die von wichtigen Langfristtrends in den Industrieländern profitieren würden: "Essenslieferdienste haben in den Frontiermärkten bislang nur eine geringe Bedeutung. In der Regel sind diese jedoch in Ländern mit einer höheren Bevölkerungsdichte und großen Einkommensunterschieden interessant", so Vine. Viele Frontiermärkte würden daher ideale Wachstumschancen für Essenslieferdienste bieten.



Indische Aktien seien im Kommen



Ein weiterer Markt, der Möglichkeiten zum Wachstum biete, sei der Indische: "Mit seinem Unternehmergeist und vielen gut ausgebildeten Experten sind in Indien zahlreiche Technologieunternehmen entstanden - oft mit viel Private-Equity-Kapital", so Vine. Um das Wachstum zu finanzieren, würden immer mehr Unternehmen auf einen Börsengang setzen. Im Erfolgsfall würden sie damit die digitale Wirtschaft weiter stärken und die indischen Aktienmärkte diversifizieren. Besonders in den Branchen E-Commerce, Banken und Wohnimmobilien biete Indien interessante Chancen für Anleger.



Amerikanisch-chinesische Rivalität könnte Weltpolitik beeinflussen



"Manche haben es schon fast vergessen, doch vor Corona sorgte der Handelskonflikt zwischen den USA und China für die vielleicht größten Schlagzeilen in der Wirtschaftspresse", so Vine. Auch im neuen Jahrzehnt könnte der Konflikt ein bestimmendes Investmentthema bleiben. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern habe direkte Auswirkungen auf Unternehmen: "Sie müssen Farbe bekennen und vielleicht neue Konzepte entwickeln, um in beiden Ländern tätig zu sein."



Zwar solle man Unternehmen meiden, die zwischen die Fronten geraten könnten, doch Vine sehe noch immer Anlagechancen: "Rein chinesische Internetfirmen dürfte ein Handelskrieg nicht stark treffen." Außerdem seien branchenübergreifende und innovative Start-ups, geführt von echten Unternehmern, von großem Interesse.



Auch die fortschreitende Urbanisierung in China bringe Möglichkeiten mit sich. Besonders für Unternehmen, die attraktive Grundstücke kaufen würden und sie zu vertretbaren Kosten entwickeln könnten. "Auch Menschen, die bereits ein Haus besitzen, sind wichtig", so Vine. "Sie renovieren es und bauen es aus, wenn ihre Einkommen steigen." Emerging Markets wie Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und China würden zu den Ländern mit den höchsten Brutto-Sparquoten der Welt zählen: "Hohe Sparquoten sowie sehr niedrige Zinsen hatten entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Immobilienmärkte weltweit, auch des chinesischen." (06.10.2021/ac/a/m)





