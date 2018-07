Wien (www.aktiencheck.de) - Anfang des Jahres war die vorherrschende Meinung, dass Emerging Markets wieder goldenen Zeiten entgegengehen, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.



Sechs Monate später werde die Lage von vielen Investoren ganz anders betrachtet: Der starke US-Dollar und die steigenden Zinsen würden dafür sorgen, dass Emerging Markets in eine neue Krise schlittern würden. Beide Szenarien seien aus Sicht der Analysten Übertreibungen - aktuell herrsche jedoch das Negativ-Szenario vor. Sehe man sich die Gewinnentwicklung der einzelnen Emerging Markets-Regionen an, gehe der Trend weiterhin den richtigen Weg. Insbesondere der asiatische Raum zeige eine sehr ansprechende Entwicklung. Auf mittlere Sicht und gesamt gesehen würden Emerging Markets-Aktien relativ attraktiv bewertet bleiben. (Ausgabe vom 09.07.2018) (10.07.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.