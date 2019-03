Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

6,09 EUR +1,50% (29.03.2019, 13:49)



Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

6,09 EUR +1,08% (29.03.2019, 13:43)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (29.03.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) und senkt das Kursziel von 6,50 auf 5,30 Euro.Vom Rückgang des Absatzes von Verbrennungsmotoren, den der Vorstand ab 2021/22 erwarte, könnte ElringKlinger überproportional betroffen sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Kurs der ElringKlinger-Aktie habe sich seit dem 52-Wochen-Hoch Anfang Mai entsprechend der Verkaufsempfehlung der NORD LB mehr als halbiert und das alte Kursziel von 6,50 Euro unterboten.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die ElringKlinger-Aktie und reduziert das Kursziel von 6,50 auf 5,30 Euro. Aufgrund einer Anpassung des Coverage-Universums beende die NORD LB ab sofort die Coverage der ElringKlinger-Aktie. Die NORD LB werde diese nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ElringKlinger-Aktie: