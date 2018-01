Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

18,67 EUR -0,85% (16.01.2018, 09:19)



ISIN ElringKlinger-Aktie:

DE0007856023



WKN ElringKlinger-Aktie:

785602



Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

ZIL2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ElringKlinger-Aktie:

EGKLF



Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (16.01.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) unter die Lupe.Autozulieferer hätten im letzten Jahr nicht gerade zu den Lieblingen der Börse gezählt, insbesondere solche, die - wie ElringKlinger - ihren Schwerpunkt im Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu haben scheinen. Mit der Betonung auf "scheinen", denn auch wenn die Schwaben als Weltmarktführer für Zylinderkopfdichtungen wahrgenommen würden, würden sie mehr als 80% ihres Umsatzes in anderen Segmenten erwirtschaften, insbesondere mit Zukunftstechnologien wie thermischer und akustischer Abschirmtechnik, Leichtbauteilen sowie in kleinem Umfang auch schon im Bereich der Elektromobilität.Entsprechend unbeeindruckt würden sich die Geschäftszahlen vom Schreckgespenst des Dieselskandals zeigen: Nachdem der Umsatz schon in den letzten zwei Jahren weiter gesteigert worden sei, stehe auch nach neun Monaten 2017 wieder ein Zuwachs von gut 8% zu Buche. Und die leichte Ertragsdelle der beiden Vorjahre sollte mit Blick auf das jüngste EBIT-Plus von 10% bald ausgebügelt sein, zumal sich ElringKlinger kürzlich von seiner defizitären Tochter HUG getrennt habe. Auch für das laufende Jahr würden die Experten daher weitere Umsatz- und Gewinnsteigerungen erwarten, die bei einem KGV von unter 12 trotz der jüngsten Rally kaum eingepreist seien.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" erwägen eine Depotaufnahme der ElringKlinger-Aktie. (Ausgabe 1 vom 13.01.2018)Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:18,70 EUR +0,16% (16.01.2018, 09:04)