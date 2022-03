Börsenplätze Elmos Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

55,10 EUR +2,61% (03.03.2022, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

54,90 EUR +2,23% (03.03.2022, 09:39)



ISIN Elmos Semiconductor-Aktie:

DE0005677108



WKN Elmos Semiconductor-Aktie:

567710



Ticker-Symbol Elmos Semiconductor-Aktie:

ELG



Kurzprofil Elmos Semiconductor SE:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite Nummer Eins. (03.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Es gibt kaum noch Tech-Aktien, die in der Nähe ihrer Höchststände notieren, eine Ausnahme ist Elmos Semiconductor (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit 60,90 Euro habe der Titel vor wenigen Wochen den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 markiert. Der damalige Rekordstand liege mit 67,80 Euro nur unwesentlich höher. Aktuell koste der Anteilschein rund 54 Euro und damit etwa 20 Prozent weniger als damals und nur gut elf Prozent weniger im Vergleich zum 2022er Hoch.Untermauert worden sei die gute Performance von ansehnlichen Geschäftszahlen. Demnach sei Elmos Semiconductor im Geschäftsjahr 2021 in der oberen Hälfte der Prognosebandbreite gelandet. Nach vorläufigen Zahlen habe der Halbleiter-Spezialist den Umsatz um 38,5 Prozent auf 322,1 Mio. Euro steigern und eine EBIT-Marge von 18,6 Prozent erzielen können.Die Prognose habe bei Erlösen von 315 Mio. bis 325 Mio. Euro eine EBIT-Marge von 15 bis 19 Prozent vorgesehen. Auf Basis des aktuellen Auftragsbestandes und der dafür zur Verfügung stehenden Wafer-Kapazitäten erwarte Elmos für 2022 einen Umsatzanstieg von mindestens 15 Prozent auf mehr als 370 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 18 bis 22 Prozent. Zudem habe das Unternehmen das mittelfristige Ziel für die EBIT-Marge von 17 auf 20 Prozent angehoben - und damit die Markterwartungen übertroffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link