Xetra-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

19,70 EUR +5,12% (03.12.2018, 09:57)



Tradegate-Aktienkurs Elmos Semiconductor-Aktie:

19,70 EUR +4,79% (03.12.2018, 10:14)



ISIN Elmos Semiconductor-Aktie:

DE0005677108



WKN Elmos Semiconductor-Aktie:

567710



Ticker-Symbol Elmos Semiconductor-Aktie:

ELG



Kurzprofil Elmos Semiconductor AG:



Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) ist ein Entwickler und Hersteller von Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Das Dortmunder Unternehmen bietet seinen Kunden immer das Produkt an, welches für seine Aufgaben die richtige Lösung ist. Ob es ein für seine Bedürfnisse maßgeschneiderter Chip (ASIC) ist, ein innerhalb kurzer Zeit einsetzbares Standardprodukt (ASSP) oder ein komplettes Mikrosystem, als Symbiose aus Sensor und Auswerteelektronik.



Die Kernkompetenz der Elmos ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Mixed-Signal-Halbleitern. Mixed-Signal-Halbleiter stellen die Intelligenz in einem elektronischen System dar. Unter anderem werten unsere Bausteine Sensordaten aus und wandeln diese analogen Daten in digitale Werte um. Erst dadurch lassen sich die Sensordaten exakt analysieren und erfassen. Bezogen auf ein Automobil bedeutet dies, dass überall dort, wo ausgewertet und geschaltet wird, ein Mixed-Signal-Chip sinnvoll ist. So kann ein integrierter Sensor beispielsweise die Drehrate, die Beschleunigung, den Neigungswinkel, den Druck oder sogar Licht detektieren und auswerten. Auch in Industrie- und Konsumgüteranwendungen finden sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in Bewegungsmeldern, Gesten- und Bewegungserkennungen, Rauchmeldern oder Produkten mit elektrischen Motoren.



Ergänzt wird das Produktportfolio durch MEMS. Hierbei handelt es sich bei Elmos überwiegend um hochpräzise Mikrosysteme, vorwiegend Drucksensoren in Silizium, die die Tochtergesellschaft Silicon Microstructures (SMI) in Milpitas/USA, entwickelt, produziert und vertreibt. (03.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) unter die Lupe.CFO Dr. Arne Schneider habe auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main seine Elmos Semiconductor AG präsentiert. Die "embedded systems" würden in Autos sämtliche Signale verarbeiten, die von Sensoren aufgenommen wüerden. Seien es die Ultraschallsensoren für das autonome fahren, die Steuerung der Beleuchtung oder auch Kontrollsysteme für den Motor, alles werde auf ICs von Elmos gesteuert. Das gehe über Sicherheitsfunktionen wie der Auslösemechanismus von Airbags bis hin zur optischen Gesichtserkennung, mit der ein Fahrer künftig sein Bordsystem bedienen könne. So ziemlich die gesamte Automobilindustrie weltweit stehe auf der Kundenliste von Elmos.Elmos genießet nach Aussage von Schneider einen tadellosen Ruf in der Branche. Bill Gates habe seine eigene Computerindustrie einmal mit den Worten kritisiert: "Stellen Sie sich vor, Ihr Auto würde durchschnittlich zweimal am Tag ohne erkennbaren Grund einen Unfall haben. Das ist der aktuelle Qualitätsstandard der Computerindustrie."Elmos nutze seine Reputation, um auch in den Zukunftstechnologien an wichtigen Entwicklungen teilzuhaben. Heibel denke, das werde gelingen. Derzeit wachse der Umsatz mit 11% p.a., der Gewinn sei im laufenden Jahr sprunghaft angesprungen, die Gewinnmarge sei von 11 auf 17% gestiegen. Schneider dämpfe allerdings die Erwartungen und gebe mittelfristig eine Zielmarge von 13 bis 17% aus. Die Umsatzwachstumsrate werde seiner Einschätzung nach zwischen 8 und 12% liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Elmos Semiconductor-Aktie: