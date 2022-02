Die Aktie beende mit dem heutigen Kurssprung die jüngste Korrektur. Die operativen Aussichten würden Lust auf mehr machen. Trübt sich das Marktumfeld in den kommenden Wochen nicht zu sehr ein, dann sollte die Aktie wieder Kurs auf die 60-Euro-Marke und mehr nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)



Kurzprofil Elmos Semiconductor SE:



Elmos (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Die Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit seinen Lösungen ist das Unternehmen in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. (15.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elmos Semiconductor habe das Geschäftsjahr 2021 sehr erfolgreich abgeschlossen. Der Ausblick mache Lust auf mehr: Sowohl die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 als auch die neue mittelfristige EBIT-Zielmarge lägen über der Markterwartung. Die Halbleiter-Aktie melde sich eindrucksvoll zurück.Nach vorläufigen Zahlen habe Elmos Semiconductor den Umsatz 2021 um 38,5 Prozent auf 322,1 Millionen Euro (Prognose: 320 ± 5 Millionen Euro) steigern und dabei eine EBIT-Marge von 18,6 Prozent (Prognose: 17 Prozent ± 2 Prozentpunkte) erzielen werden können.Auf Basis des aktuellen Auftragsbestandes und der dafür zur Verfügung stehenden Wafer-Kapazitäten bzw. -Zusagen von den Foundry-Partnern erwarte die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2022 einen Umsatzanstieg von mindestens 15 Prozent auf mehr als 370 Millionen Euro und eine operative EBIT-Marge von 20 Prozent ± 2 Prozentpunkte. Stark!Wichtig: Die erwartete operative EBIT-Marge für 2022 enthalte keine Effekte aus einem möglichen Vollzug des Verkaufs der Elmos Waferfertigung an Silex Microsystems. Zur Erinnerung: Der weltweit führende Fertigungsbetrieb für mikroelektronisch-mechanische Systeme (MEMS-Foundry) zahle Elmos im Gegenzug 85 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2022 erwartet und stehe wie gewohnt unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen und behördlicher Genehmigungen.Trotz der weiterhin hohen Investitionen und Entwicklungsaufwendungen für das zukünftige Wachstum rechne Elmos 2022 mit einem positiven, über dem Vorjahr (11,1 Millionen Euro) liegenden operativen bereinigten Free Cashflow. Der Prognose liege ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde.Auch der Blick über den Tellerrand mache Lust auf mehr: Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung, des gewonnenen Neugeschäfts sowie der nachhaltigen Wachstumsaussichten im Halbleitermarkt werde die mittelfristige EBIT-Zielmarge von 17 auf 20 Prozent vom Umsatz angehoben. Weitere Details zu den Zahlen und Ausblick gebe es am 17.Februar.