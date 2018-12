XETRA-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

94,65 EUR -0,93% (21.12.2018, 09:57)



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

95,45 EUR +0,06%% (21.12.2018, 14:14)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

109,29 USD +/- 0,00% (21.12.2018, 14:26, vorbörslich)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (21.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Meacham von Barclays:Laut einer Aktienanalyse rät Geoff Meacham, Aktienanalyst von Barclays, Investoren weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY).Das Update von Eli Lilly and Company unterfüttere den positiven Ausblick, so die Analysten von Barclays. Das Neuproduktwachstum unterstreiche die attraktive Investmentstory.Die ersten Aussagen zu 2019 seien besser als erwartet ausgefallen. Beeindruckend findet Analyst Geoff Meacham vor allem die grundlegende Qualität. Die neuen Produkte sollten den Angaben zufolge mehr als 45% des Wachstumsausblicks ausmachen.In ihrer Eli Lilly-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 120,00 USD.Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: