Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (08.10.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Analyst Chris Schott von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse rät Chris Schott, Aktienanalyst von PJ.P. Morgan Securities, Investoren weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY).Die Daten einer neuen Diabetes-Studie von Eli Lilly seien besser ausgefallen als erwartet. Die Analysten von J.P. Morgan Securities sehen das Potenzial für ein branchenweit überlegenes Profil hinsichtlich der Inkretine GLP-1 und GIP.Falls Eli Lilly die Wirksamkeit in einer Phase 3-Studie erneut nachweisen könne, dürfte sich für das Unternehmen eine Geschäftsmöglichkeit mit einem Volumen von mehreren Mrd. USD ergeben.Analyst Chris Schott sieht Eli Lilly angesichts der Fundamentaldaten in einer sehr guten Lage.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: