Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

109,98 EUR +2,52% (05.05.2020, 14:33)



Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

116,83 USD +3,14% (04.05.2020)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (05.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Electronic Arts (EA) lege vor: Als erstes Unternehmen der Gamingbranche präsentiere die Spieleschmiede heute nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2019/20. Die Vorzeichen seien stark, denn Videospiele hätten im März für 75 Prozent des Datenstroms im Internet gesorgt - auch wegen der Onlinefeatures in EA-Spielen. Daraufhin habe die Aktie zum Comeback angesetzt und seit Anfang April über 34 Prozent zugelegt.Ebenfalls im März seien die Verkäufe für Videospiele und Konsolen verglichen zum Februar um 65 Prozent in die Höhe geschossen - der umsatzstärkste Monat der Branche seit 2008. Davon profitiere natürlich auch EA: Durchschnittlich 70 Prozent der Quartalsumsätze kämen von Konsolenspielern, die Online-Zusatzinhalte für unter anderem FIFA oder Battlefield kaufen würden.Im vierten Quartal würden die Analysten einen Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden Dollar (13,2 Prozent weniger als im Vorjahresquartal) erwarten. Der Gewinn pro Aktie solle mit 0,97 Dollar auf dem Vorjahresniveau liegen.Wegen der Pandemie gehe EA davon aus, dass die kostenpflichtigen Zusatzinhalte und Online-Mehrspieler-Modi im Geschäftsjahr 2019/20 45 Prozent des Gesamtumsatzes (Schätzung: 5,48 Milliarden Dollar) ausmachen würden. Allein FIFAs Onlineturniere sollten dank ausgefallener Fußballspiele für knackige 28 Prozent des Umsatzes (zuvor jährlich um die 16 Prozent) stehen.Aufgrund der soliden Umsatzaussichten und des Comebacks des Anteilsscheins (2020er KGV von 30 vs. Activision Blizzard 2020er-KGV von 34 und Take-Two 2020ere KGV von 46) ist Electronic Arts eine Empfehlung des "Aktionär", so Thobias Quaß. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link