Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

104,00 EUR -1,33% (08.06.2020, 13:29)



Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

118,32 USD +0,97% (05.06.2020)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (08.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Die Aktie von Electronic Arts komme nicht zu Ruhe. Ende Mai sei ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht worden, aber der Weg nach Norden sei direkt versperrt worden. Das liege erneut an äußeren Umständen - jetzt könnte aber der Turbo gezündet werden. Die Aktie von EA halte sich über der wichtigen 116-Dollar-Marke.Das neue Jahreshoch bei 124,28 Dollar erreiche die Aktie von Electronic Arts nach der Vertragsverlängerung mit der NFL bis 2028. Diese Rally sei durch die Ankündigung, das neue NFL-Spiel Madden 2021 zu verschieben, wieder beendet worden. Grund dafür: #BlackLivesMatter.Am 11. Juni habe der Konzern weitere Spiele - unter anderem das lang erwartete neue Battlefield-Game für die kommenden Konsolen Playstation5 und Xbox Series X - vorstellen wollen. Das sei nun um eine Woche nach hinten verschoben worden. Diese reine Online-Veranstaltung solle der Auftakt für über 15 neue Spiele im laufenden Geschäftsjahr sein - nachdem in Q1 keine Neuheit erschienen sei, was die Anleger enttäuscht habe.Um den Stein aber endlich ins Rollen zu bringen, mache EA jetzt 25 alte Spiele auf Steam verfügbar - dem größten Shop für PC-Spiele. Damit wolle das Unternehmen auch die Präsenz seiner starken Marken bei Computerspielern stärken. Zuvor sei nur auf die eigene, weniger frequentierte Plattform "Origin" gesetzt worden. Diese Öffnung gebe dem Aktienkurs aktuell leichten Rückenwind.Langfristig orientierte Anleger nutzen die aktuelle Kursschwäche und steigen ein, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 08.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link