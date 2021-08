Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die schwachen Zahlen von Take-Two hätten auch der Aktie von Electronic Arts zu Beginn der Woche zugesetzt. Jetzt habe der Gaming-Konzern jedoch eigene Zahlen veröffentlicht - und auf ganzer Linie überzeugt. Anleger würden dies mit einem Kursplus von rund vier Prozent zu Handelseröffnung belohnen.Die Nettobuchungen im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) seien zwar leicht auf 1,34 Milliarden Dollar geschrumpft, hätten jedoch über den Erwartungen der Analysten von 1,29 Milliarden Dollar gelegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe bei 0,79 Dollar gelegen und damit ebenfalls die Schätzungen übertreffen können.Die beiden wichtigen Cash-Garanten "FIFA 2021" und "Apex Legends" hätten weiterhin stark performt. Im Spielmodus FIFA Ultimate Team, wo Spieler für Echtgeld Spielerpakete kaufen könnten, sei die Zahl der Partien um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Der Shooter "Apex Legends" habe einen neuen Rekord bei den täglichen Spielerzahlen erreicht.Konsequent habe die Geschäftsführung aufgrund der starken Performance die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Electronic Arts erwarte nun Nettobuchungen von 7,40 Milliarden Dollar (zuvor: 7,30 Milliarden Dollar), gegenüber den 6,19 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr sei dies ein deutlicher Zuwachs. Die Gewinne je Aktie sollten in Höhe von 1,58 Dollar (zuvor: 1,34 Dollar) erzielt werden.Doch auch die Prognose für das zweite Geschäftsquartal, in dem EAs Sportspiele FIFA, F1 und Madden erscheinen würden, könne überzeugen. Das Management erwarte Nettobuchungen von 1,73 Milliarden Dollar und damit mehr als von den Analysten mit 1,54 Milliarden Dollar erwartet worden sei. Die Gewinne je Aktie sollten bei 0,36 Dollar liegen.Die Sportspiele würden performen und auch Mobile erziele EA in einem gegenüber dem Vorjahresquartal schwächer ausgefallenen Q1 gute Ergebnisse. Wirklich spannend dürften jedoch die nächsten beiden Quartale werden. Positiv sei zu werten, dass das Management diese wichtige Zukunft nun optimistischer einschätze.Anleger sollten sich ebenfalls einen zuversichtlichen Blick gegenüber der Aktie von Electronic Arts beibehalten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2021)