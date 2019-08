Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

85,37 EUR +0,40% (22.08.2019, 19:58)



Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

94,71 USD +0,71% (22.08.2019, 21:39)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (22.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Electronic Arts habe aktuell keinen Megaerfolg vorzuweisen. Deswegen tue sich die Aktie schwer. Aus Sicht der Anleger weise sie jedoch etwas ebenso Attraktives auf. Große Spiele würden nämlich kommen und gehen. Verglichen mit vielen anderen Entwicklerstudios könne Electronic Arts aber eine mittlerweile 37-jährige Erfolgsgeschichte vorweisen. Das Spieleportfolio sei breit und Electronic Arts dürfte daher nicht so schnell verschwinden.Zudem würden sich die Bewertungen von vergleichbaren Aktien aus gleichen Branchen früher oder später wieder angleichen. Mit einem KGV von 19 sei die Electronic Arts-Aktie dabei deutlich günstiger als der Rest der Gaming-Werte. Schaffe es Electronic Arts wieder, erfolgreiche neue Spiele-Franchises zu etablieren, könnte diese Unterbewertung schnell zum Sprungbrett steigender Kurse werden. "Der Aktionär" sieht hier ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis.Dass Electronic Arts das Potenzial hierzu habe, zeige aktuell das Spiel "Apex Legends", das zwischen 300 und 400 Millionen USD in diesem Geschäftsjahr erlösen solle. Mit Spannung werde zudem "Star Wars Jedi: Fallen Order" erwartet. Mit dem neuen Spiel aus dem Star-Wars-Universum könnte Electronic Arts das Debakel um "Battlefront 2" vergessen machen und das Kernfranchise wieder stärken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Electronic Arts-Aktie: