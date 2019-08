Im Schlepptau guter Einzelhändler-Quartalszahlen sei es auch mit den Papieren von Nordstrom (ISIN: US6556641008, WKN: 867804, Wicker-Symbol: NRD) um 5,5% nach oben gegangen. Die US-amerikanische Kaufhaus- und Versandhauskette habe trotz geringerer Umsätze mehr verdient als erwartet.



Urban Outfitters (ISIN: US9170471026, WKN: 888903, Ticker-Symbol: UOF) (+6,9%) habe zwar beim Umsatz enttäuscht, habe mit dem Gewinn in Q2 aber die Markterwartung übertroffen.



Die Papiere von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) (-2,2%) hätten unter der Klage von Walmart gelitten, in der Teslas Solarmodulen die Ursache für mindestens sieben Brände zugeschrieben werde.



In den USA werde heute unter anderem das Unternehmen HP Inc. (ISIN: US4282361033, WKN: 851301, Ticker-Symbol: HWP, NYSE-Symbol: HPQ) Quartalszahlen vorlegen. In Europa berichte SBO (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF).

Als Stütze im gestrigen Handel erwiesen sich vor allem die Quartalszahlen aus dem Einzelhandelssektor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das auf Heimwerkerartikel und Haushaltsgeräte spezialisierte Einzelhandelsunternehmen Lowe's (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE, Ticker NYSE: LOW) habe im zweiten Quartal dank geringerer Kosten mehr verdient als von Analysten erwartet, woraufhin die Aktie im gestrigen Handel ein Plus von über 10% verbucht habe. Auch für den Einzelhändler Target (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH) (+20,4%) sei es in Q2 besser als erwartet gelaufen. Darüber hinaus habe der nach Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) zweitgrößte Discounteinzelhändler des Landes die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr angehoben.