In die gleiche Richtung deute für Deutschland auch der ifo-Geschäftsklimaindex, dessen spätsommerliches Stimmungshoch sich im Oktober schon wieder verflüchtigt habe. Der Index habe spürbar nachgegeben. Auffallend sei in diesem Monat die extreme Spreizung der Stimmungsentwicklung zwischen Großunternehmen auf der einen und mittelständischen Unternehmen auf der anderen Seite gewesen. Während das Sentiment bei den Erstgenannten außergewöhnlich stark abgesackt sei, sei es im Mittelstand auf sehr hohem Niveau nahezu stabil geblieben. Aufgrund der vielfältigen Verflechtungen der Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen könne eine übermäßig starke Differenzierung aber kaum von Dauer sein.



Die entscheidende Frage laute deshalb: Komme es bei den Großunternehmen zu einer Gegenbewegung nach oben oder folge die Stimmung im Mittelstand der Stimmungsverschlechterung bei den Großunternehmen? Für November sind die Analysten von Postbank Research hinsichtlich des ersten Teils dieser Frage sehr skeptisch. So seien die deutschen Einkaufsmanagerindices, die vor allem auf der Befragung von Großunternehmen basieren würden, in diesem Monat deutlich gesunken. Es sei deshalb nicht zu erwarten, dass die ifo-Erhebung eine Stimmungsverbesserung bei dieser Gruppe ergebe. Eher dürfte somit das Sentiment im Mittelstand mit Verzögerung auf den Stimmungseinbruch bei den Großunternehmen reagieren. In der Summe rechnen die Analysten von Postbank Research deshalb mit einem spürbaren Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex um 0,9 auf 101,9 Punkte, wozu der derzeit immer noch hohe Geschäftslageindex stärker beitragen dürfte als die Geschäftserwartungen.



Im weiteren Wochenverlauf stünden hierzulande aktuelle Arbeitslosen- und Inflationszahlen für November, im Euroraum ebenfalls Inflationsdaten im Fokus. In den USA gehe es datenseitig ruhig zu. Einziges Highlight sei die 2. Schätzung für das BIP-Wachstum im 3. Quartal. Darüber hinaus dürften die Minutes der letzten FOMC-Sitzung Beachtung finden, insbesondere mit Blick auf die zuletzt vorsichtigere Kommunikation einiger FED-Offizieller bezüglich des zukünftigen Zinspfads in den USA. (26.11.2018/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach den am Freitagmorgen veröffentlichten BIP-Daten für Deutschland im 3. Quartal, die den bereits vorab gemeldeten Rückgang der Wirtschaftsleistung bestätigt haben, reihten sich auch die in der Folge bekannt gegebenen Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die EWU nahtlos in die Serie zuletzt enttäuschender Konjunkturdaten ein, berichten die Analysten von Postbank Research.Hierzulande sei der Index für das Verarbeitende Gewerbe im November von 52,2 auf 51,6 Zähler, sein Pendant für den Dienstleistungssektor sogar noch erheblich kräftiger von 54,7 auf 53,3 Punkte gesunken. Die Rücksetzer bei den korrespondierenden PMIs für den Euroraum seien mit -0,5 auf 51,5 Zähler etwas beziehungsweise mit -0,6 auf 53,1 Punkte deutlich geringer ausgefallen. Trotz der klaren Rückgänge im bisherigen Jahresverlauf lägen alle Indices aber immer noch oberhalb der Expansionsschwelle und stünden somit einem fortgesetzten Konjunkturaufschwung nicht entgegen. Klar sei aber auch, dass das hohe Wachstumstempo des Vorjahres so schnell nicht wieder erreicht werden werde.