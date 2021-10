Online-Casinos & Krypto

Warum wählen Spieler Kryptowährungs-Casinos?

Bitcoin wird sowohl während des Spiels als auch bei der Auszahlung gleich schnell überwiesen. Das lässt sich leicht in kleine Teile zerlegen. Dies bedeutet, dass der Benutzer hier im Gegensatz zum Euro mit Mikrowetten spielen kann. Außerdem müssen die Spieler nicht viele Papiere für die Registrierung vorlegen. Das Verfahren in solchen Glücksspielbibliotheken ist im Gegensatz zu herkömmlichen Zahlungsmethoden so einfach und schnell wie möglich.



Anonymität der Spieler

Jeder Kryptocasino-Guide wird Ihnen sagen, dass Bitcoin-Casinos in Deutschland sicher sind. Aber warum ist das so? Ein sehr wichtiger Faktor, der viel zum positiven Eindruck beiträgt, ist die Anonymität der Zahlungen. In traditionellen Online Casinos mit verschiedenen Spielautomaten muss jeder Besucher vor Spielbeginn seinen vollständigen Namen und Scans von Ausweisdokumenten einreichen. All diese Punkte fehlen in Bitcoin-Casinos.



Hier gibt es keine Möglichkeit, einen Einfluss auf Geldfluss zu machen, zur Zahlungsquelle zurückzukehren und zu schauen, wer dahinter steckt. Eine Stornierung von Operationen ist ebenfalls nicht vorgesehen. Aus diesem Grund können die Spieler völlig anonym bleiben. Für eine Zahlung in Kryptowährung ist nur eine E-Mail erforderlich. Während des Spiels kann niemand die Geldtransaktion verfolgen und die Person identifizieren. Jetzt braucht man sich keine Sorgen um die Privatsphäre zu machen – man kann sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren.







Einfache Übertragung von Vermögenswerten

Die Zahl der Menschen, die aktiv digitale Währungen für Zahlungen verwenden, wächst ständig. Aber es gibt auch solche, die Bitcoin noch nicht wirklich kennengelernt haben. Die Zahlungen mit virtueller Währung sind jedoch noch einfacher als mit Fiat-Geld. Eine größere Rolle spielt dabei die Tatsache, dass das System an keine Drittinstitutionen gebunden ist. Daher ein geringerer Prozentsatz an Bürokratie.



Hier ist ein Beispiel für eine Bitcoin-Zahlung. Zuerst wählt der Spieler diese Methode aus allen verfügbaren im Kassenbereich aus und gibt den gewünschten Betrag ein, um einzuzahlen. Danach stellt das Casino einen einzigartigen Code zur Verfügung, den man mit Coins in E-Wallet eingeben muss. Die Coins werden innerhalb einer Minute abgebucht. Um Auszahlung zu tätigen, kopiert man die einzigartige Krypto-Wallet ID und gibt das ins entsprechende Feld im Zahlungsbereich ein.



Fazit: Aussichten von Crypto Gambling Online

Wie die Praxis zeigt, bieten Krypto-Zahlungen immer noch bessere Möglichkeiten für Glücksspiel. Die im Krypto-Casino verfügbaren Spiele unterscheiden sich nicht von Spielautomaten bei anderen Spielhäusern. Stattdessen wird der Ansatz in finanzieller Hinsicht anders sein. Keine Provisionen, hohe Geschwindigkeit, Anonymität und Zuverlässigkeit – alles wirkt sich positiv auf die Nutzung des BTC Casinos aus. Natürlich ist nicht alles wolkenlos, auch Kryptowährung hat ihre Schwächen. Für Spieler, die Innovation bevorzugen und sich um Sicherheit sorgen, sind Kryptowährungen jedoch fest im Alltag verankert und werden ihn noch lange nicht verlassen. (25.10.2021/ac/a/m)









