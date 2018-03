In seinen Grundfesten erschüttert werden könnte die WTO jedoch, wenn das Schiedsgericht bzw. das dazugehörige Berufungsgericht auf Betreiben der USA seine Funktionsfähigkeit verlieren sollte. Zu dieser Sorge bestehe Anlass: Das Berufungsgericht bestehe üblicherweise aus sieben Richtern und nur mit einer Mindestzahl von drei Richtern werde das Gericht als funktionsfähig angesehen. Derzeit seien drei Stellen vakant, ihre Nachbesetzung werde jedoch von den USA blockiert. Im Laufe des Jahres werde ein weiterer Richter in den Ruhestand gehen. Sollten auch die beiden weiteren Vakanzen im Jahr 2019 nicht nachbesetzt werden, könnten Handelsstreitigkeiten nicht mehr entschieden werden. Ein Kernbestandteil der WTO würde fehlen.



Während die bisherigen Ankündigungen jede für sich gesehen den guten Lauf der Weltkonjunktur vermutlich nicht erschüttern würden, werde sich das Rad der Globalisierung wahrscheinlich in den kommenden Jahren allmählich zurückdrehen. In ihrem Basisszenario würden die Analysten davon ausgehen, dass im laufenden Jahr Konjunktur und Welthandel noch kräftig expandieren würden und es ab dem kommenden Jahr dann mit einem sich verlangsamenden Expansionstempo weitergehe, da eine Einschränkung des Welthandels zu einem Rückgang des Produktivitätswachstums beitragen dürfte.



Es bestehe das Risiko, dass die Finanzmärkte zukünftige handelspolitische Maßnahmen der USA vorweg nehmen würden, was sich in massiven Kursverlusten an den Aktienmärkten manifestieren, eine Rezession auslösen und den Prozess der Entglobalisierung beschleunigen würde. Gepaart mit Gegenmaßnahmen durch China und die EU, die sich im Übrigen nicht auf reine Zollmaßnahmen beschränken müssten (Regulierungen, steuerliche Bestimmungen, nicht-tarifäre Handelshemmnisse usw. würden sich als Ergänzungen anbieten), könne hier eine Abwärtspirale in den internationalen Geschäftsbeziehungen in Gang kommen.



Für die Eurozone und ganz besonders für Deutschland wäre eine derartige Entwicklung sehr schmerzhaft. Deutschland habe einen Exportquote von etwa 45% des BIP und etwa die Hälfte davon werde in Länder außerhalb der Eurozone ausgeführt.



Vermutlich werde es den lauten Knall im Rahmen der handelspolitischen Maßnahmen nicht geben. Mit vielen Einzelmaßnahmen dürfte die Trump-Administration in den kommenden Quartalen und Jahren versuchen das Welthandelssystem zu untergraben. Inwieweit dies gelinge, hänge von der Meinungsbildung im republikanischen Lager sowie von der Reaktion der anderen Wirtschaftsregionen ab. Da gebe es Anlass zur Hoffnung. So hätten die TPP-Staaten nach der Absage durch die USA ein leicht verändertes Abkommen vereinbart, was in Kraft treten werde, sobald sechs von den elf Staaten (darunter Japan) den Vertrag ratifiziert hätten. Derweil bemühe sich die EU um weitere Freihandelsabkommen, unter anderem mit Japan und Mexiko.



Politisch seien die Republikaner in der Vergangenheit eher für Freihandel eingetreten. Das möge sich gewandelt haben. Eine robuste Reaktion von China, das beispielsweise US-Sojaimporte behindern und so die Wählerschaft des Präsidenten in Mitleidenschaft ziehen würde, könnte den innenpolitischen Druck auf Donald Trump erhöhen, vorsichtiger vorzugehen. Dies gelte um so mehr, als im November das Abgeordnetenhaus komplett und der Senat zu einem Drittel neu gewählt werde.



Klar sei: Das Welthandelssystem sei in seiner jetzigen Form in Gefahr. Es gebe aber noch Hoffnung, dass seine Grundwerte in den nächsten Jahren erhalten bleiben würden, wenn insbesondere die EU und China mit Bedacht und Geschick reagieren würden. (Ausgabe vom 27.03.2018) (28.03.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bei all dem Chaos in der US-Regierung kann man leicht übersehen, dass die Trump-Administration eine klare Vorstellung von einem "idealen" Welthandelssystem zu haben scheint: Statt multilateral soll es unilateral sein, so dass die Vereinigten Staaten ihre wirtschaftliche und militärische Macht in bilateralen Verhandlungen am liebsten mit einzelnen Ländern ausspielen können, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Dieser Ansatz dürfte in den nächsten Jahren weiter verfolgt werden und drohe das bisherige multilaterale Welthandelssystem erheblich zu schwächen. Die Globalisierung könnte gestoppt, im schlimmsten Fall sogar umgekehrt werden. Was bedeute das für die Weltwirtschaft?Lege man den oben genannten Ansatz zugrunde, seien die bisherigen protektionistischen Handlungen der US-Regierung relativ konsistent. Dort, wo es ihr möglich erscheine, handele sie bereits unilateral. Beim seit fünf Jahren bestehenden Korus-Freihandelsabkommen mit Südkorea befinde man sich in Neuverhandlungen, weil die US-Regierung wohl der Meinung sei, dass man in der Vergangenheit die Machtposition der Vereinigten Staaten nicht ausgespielt habe.Mit der einseitigen Ankündigung, immerhin bis zu rund 12% der chinesischen Importe mit Zöllen zu belegen, gehe die USA ebenfalls einen Weg, der im multilateralen System eigentlich ausgeschlossen sei. Weiter würden bisher bestehende Handelsabkommen wie etwa das Nafta-Abkommen mit Kanada und Mexiko in Frage gestellt und - das dürfte im Sommer entschieden werden - notfalls aufgekündigt. Das Stoppen des Ratifizierungsprozesses des transpazifischen Wirtschaftsabkommen TPP Anfang 2016 passe ebenfalls in dieses Bild.