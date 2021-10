Der Bereich der Energierohstoffe stehe eindeutig unter starkem Druck. Dies könnte im kommenden halben Jahr so bleiben, wie Öl-, Erdgas- und Kohle-Kontrakte auf Sicht von sechs Monaten anzeigen würden. Der Kohle-Kontrakt Februar 2023 werde zur Hälfte des Preises für den Kontrakt November 2021 gehandelt. Die enorme Verknappung auf den Erdgasmärkten führe zu starken Ersatzströmen in Richtung Öl und Kohle. Innerhalb des Energiebereichs würden sich die meisten Kontrakte gegenseitig stützen, da die Kapazitäten während der Coronakrise stark abgebaut worden seien. Die Investitionsausgaben würden sich nur langsam erholen und Energieunternehmen hätten es nicht eilig. Erschwerend komme hinzu, dass der Energiesektor derzeit auch ein Spielfeld für Spekulanten sei. In anderen Rohstoffsektoren sei dies weit weniger der Fall. Die Umgehung der angespannten Versorgungslage im Energiebereich hin zu Edelmetallen, Basismetallen und anderen Rohstoffen sei eine zu große Hürde.



Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) und Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) würden - ein Überangebot widerspiegelnd - im Contango gehandelt. Beide Edelmetalle hätten an Bedeutung als Instrument für die Flucht in Sicherheit verloren. Sinkende Realrenditen hätten sich nicht in einem entsprechenden Anstieg des Goldpreises niedergeschlagen. Ein widerstandsfähiger und derzeit steigender USD-Index sei ebenfalls nicht hilfreich. Der Aufstieg des Bitcoins als Anwärter für die Portfoliodiversifizierung mache traditionellen Anhängern von Gold-Investments noch stärker zu schaffen. Die Märkte für physisches Gold, Silber und Platin würden jedoch nicht auf eine Angebotsverknappung im Jahr 2022 hindeuten.



Bei den Basismetallen beobachte man eine allgemeine Aufwärtsverschiebung der Kupfer- und Aluminiumkurve, die Kontraktübersicht zeige eine flache Struktur auf. Da das globale Wachstum im ersten Halbjahr 2021 seinen Höhepunkt überschritten habe und für 2022 solide, aber niedrigere Wachstumsbedingungen erwartet würden, sollte kein Stress aus dem Energiesektor auf Basismetalle übertragen werden. Das Gleiche gelte für Sojabohnen, Mais, Weizen und Kaffee. Die Forward-Kurven für diese "weichen" Rohstoffe würden keine starke Backwardation aufweisen. Weder seien Bestandskontrollen und Bestandsmanagement außer Kontrolle geraten noch würden Spekulanten die Edel- und Basismetallmärkte bestimmen. Dies treffe auch auf "Soft Commodities" wie Schnittholz zu. Aufgrund der Bausaisonalität und der Coronazwänge hätten sich die Preise zwischen Januar und Mai 2021 verdoppelt, um heute wieder zu ähnlichen Preisen wie zu Jahresbeginn zurückzukehren. Eine perfekte Trendwende; bei Rohstoffen könnten Umschwünge schnell und heftig erfolgen.



Es sei erstaunlich, dass Finanzmarktstrategen mit großer Dringlichkeit dazu aufrufen würden, sich in Zeiten hoher Inflation in Rohstoffen als Diversifikationsinstrument zu engagieren. Peter De Coensel, Member of the Management Board bei DPAM, frage sich, ob ihr Timing richtig sei, insbesondere in Anbetracht des hohen und aggressiven Volatilitätsprofils dieser Rohstoffe. Betrachte man zwei zusammengesetzte Indices: Der CRB (Commodity Research Bureau) Rind-Index für Industrierohstoffe, für den es keine aktiven Futurekontrakte gebe, notiere auf einem 40-Jahres-Hoch. Dieser Rohstoffindex habe die Höchststände von 2011 durchbrochen, während sich auch der Hauptindex "CRB All Commodity" in Reichweite zum Allzeithoch, das ebenfalls 2011 erreicht worden sei, befinde.



Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir im ersten Halbjahr 2021 den Höhepunkt des Wachstums gesehen haben, so Peter De Coensel, Member of the Management Board bei DPAM. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in den kommenden sechs Monaten den Höhepunkt der Inflation erreiche, könnte von hier an steigen. Die Finanzbehörden würden in der Debatte um das Tapering und die Straffung der Leitzinsen mutiger. Interessanterweise habe der Rohstoffsektor im Jahr 2011 seinen Höchststand erreicht - ein Niveau, das man auch heute wieder sehe - im Monat März, um von diesem Niveau bis Jahresende wieder um 16% und bis Ende 2015 sogar um 35% zu fallen.



Die Botschaft laute: Rohstoffmärkte seien spezielle Märkte. Die breite Anlegeröffentlichkeit in Rohstoffe zu lenken, um sich aus Angst gegen Inflation abzusichern oder das Portfolio zu diversifizieren, ist ein Zeichen unserer Zeit, so Peter De Coensel, Member of the Management Board bei DPAM. Es fördere die Spekulation und verursache viele negative externe Effekte. Aus der ESG-Perspektive falle dies nicht unter den Grundsatz "Do-Not-Significant-Harm". Wir sollten zulassen, dass sich die Nachfrage- und Angebotsbedingungen auf natürliche Weise normalisieren, so Peter De Coensel von DPAM. Die zugrunde liegenden Angebots- und Nachfragespannungen sollten sich selbst wieder ins Gleichgewicht bringen können. "Putting out fire with gasoline" sei ein großartiger David Bowie-Song gewesen. Hoffen wir, dass die Finanzindustrie dies nicht in die Praxis umsetzt, so Peter De Coensel von DPAM. Denn wieder einmal werde "Otto Normalbürger" für die Kosten aufkommen müssen. (20.10.2021/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Es ist schon oft die Bedeutung von Forward-Sätzen bei der Bewertung des heutigen Wertes von Anleihen entlang der Renditekurve erläutert worden, so Peter De Coensel, Member of the Management Board bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die aktuellen Renditekurven der Industrie- und Schwellenländer würden eine positive Steigung aufzeigen. Darin spiegele sich die Erwartung wider, dass die Zentralbanken die Leitzinsen in den kommenden Jahren anheben würden. Bei der Berechnung der Forward-Sätze sei zu beobachten, dass diese oberhalb der aktuellen Renditekurve verlaufen würden. Anleger, die glauben würden, dass die Normalisierung der Geldpolitik insgesamt schneller vonstattengehen werde, sollten von Carry-Portfolios mit mittlerer bis langer Duration Abstand nehmen, da die künftigen langfristigen Zinsen über den Forwards liegen würden. Das Gegenteil sei der Fall, wenn die Teilnehmer annähmen, dass die Zentralbanken mehr Zeit für die Normalisierung benötigen würden, indem sie die Zinsen länger niedrig halten würden, was dazu führe, dass die realisierten Forward-Sätze unter den heute erwarteten lägen. In diesem Szenario würden Carry-Portfolios werthaltig.Die Rohstoffmärkte würden in ähnlicher Weise funktionieren. Die Rohstoff-Forward-Kurve sei das Instrument, mit dem das zukünftige Gleichgewicht oder Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage analysiert werde. Rohstoffe würden zwischen "Backwardation" und "Contango" hin und her pendeln. Backwardation beziehe sich auf ein knappes Angebot, bei dem die aktuellen Preise über den zukünftigen Preisen lägen. Demgegenüber handle es sich bei Contango um ein Überangebot, bei dem die Kassakurse niedriger seien als die Terminkurse. "Forward Spreads" würden die Kosten für die Lagerhaltung eines Rohstoffs bezeichnen. Der Forward Spread (Kontraktdifferenz) für WTI-Rohöl (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) zwischen den Terminen November 2021 (Schlusskurs 82,66 USD) und November 2022 (Schlusskurs 73,47 USD) habe Ende letzter Woche bei 9,19 USD gelegen, ein seltener Zustand. Diese Differenz spiegele in Echtzeit die Angebot-Nachfrage-Situation unter Berücksichtigung von Zinssätzen sowie Lagerungs- und Finanzierungskosten wider.