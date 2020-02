Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich in den vergangenen Monaten verstärkt nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Überwinden der 2.582 USD sei es zunächst noch zu einem Rücksetzer gekommen, dieser sei jedoch schnell aufgefangen worden, was an den Vortagen ein neues Rekordhoch nach sich gezogen habe.



Der Weg sei bei Palladium weiterhin nach oben frei. Die Notierungen würden die Chance besitzen, die Rally auch bis in den Bereich der 3.000 USD auszudehnen. Davon ausgehend wäre ein Rücksetzer erneut möglich. Auf der Unterseite biete der Bereich der 2.582 USD mit dem sich nähernden Aufwärtstrend eine gute Absicherung. Erst darunter drohe eine Verschärfung der Konsolidierung. (28.02.2020/ac/a/m)

