Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang April befindet sich Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) deutlich unter Druck und brach unter die Supportmarken bei 868 und 831 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Kurz vor der wichtigen Unterstützung bei 775 USD sei dieser Abwärtstrend zwar in den letzten Wochen ins Stocken geraten, doch sämtliche Erholungsversuche seien noch weit vor der Barriere bei 831 USD gescheitert. Aktuell breche der Kurs des Edelmetalls wieder unter die 806-USD-Marke ein und drohe damit den Abwärtstrend fortzuführen.



Sollten die Tiefs bei 784 und 786 USD jetzt ebenfalls unterschritten werden, könnte ein Abverkauf einsetzen, der die 775-USD-Marke direkt aus dem Weg räume. In diesem Fall wäre ein Einbruch bis 751 USD zu erwarten. Sollte dort eine starke Erholung ausbleiben, wäre sogar ein Kursrutsch bis 730 USD möglich. Bei einer Rückeroberung der 806-USD-Marke dürfte hingegen die 831-USD-Marke erreicht werden. Es bleibe jedoch fraglich, ob diese in Richtung 845 USD überwunden werden könne. (19.06.2019/ac/a/m)

