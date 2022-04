Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (07.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eckert & Ziegler habe seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Mit Ablauf des ersten Quartals sehe sich der Strahlentechniker weiter auf Kurs mit seinen Jahreszielen, verkünde jedoch auch herbe Verluste: Der Gewinn sei um mehr als die Hälfte eingebrochen. Doch dafür gebe es einen guten Grund.Das Jahr sei für Eckert & Ziegler im Rahmen der Erwartungen gestartet. Die Umsätze seien um rund sieben Prozent auf 47 Millionen Euro gesteigert worden, der Gewinn habe sich von 13,8 Millionen auf 6,5 Millionen Euro halbiert.Der Grund für diesen Einbruch sei schnell gefunden: "Die Ergebnislücke zum Vorjahr erklärt sich aus einem Einmaleffekt in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro im ersten Quartal 2021, in dem der Konzern seine Tumorbestrahlungssparte gewinnbringend verkaufte", erkläre der Vorstand.Die mittel- und langfristigen Aussichten bei Eckert & Ziegler seien unverändert vielsprechend. Hintergrund: Der Einsatz von schwach radioaktivem Material in der Krebsbehandlung habe in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte und Erfolge erzielt. In der Folge seien inzwischen zahlreiche sogenannte Radiopharmazeutika zur Diagnose und Therapie von Krebs in der Entwicklung auf dem Markt. Eckert & Ziegler sei einer der wenigen Hersteller, die das Grundmaterial, die Radioisotopen, für solche Mittel mit einem globalen Produktions- und Liefernetzwerk an Pharmakonzerne wie Novartis liefern könnten.Der Funke wolle bei den Anlegern noch nicht wirklich überspringen. Immerhin: Die Aktie arbeite nach der mehrmonatigen Talfahrt weiter an einer Bodenbildung. Bleibt die Gesellschaft auf dem eingeschlagenen Wachstumskurs, dürfte die Aktie dank der mittelfristigen Aussichten und der guten Positionierung in einer lukrativen Nische schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link