Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

151,80 EUR +1,61% (30.07.2020, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

150,90 EUR -0,66% (30.07.2020, 11:01)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (30.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler: Gleich mehrere Faktoren sprechen für den Einstieg in die Aktie - AktienanalyseEckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den Aktien, die noch weit von den Ständen zum Zeitpunkt vor dem Corona-Crash entfernt liegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Seit Mitte März stehe dennoch ein Kursplus von mehr als 60 Prozent zu Buche. Die Chancen für eine weitere Aufholjagd seien gut. Denn der Strahlentechnikspezialist werde in Kürze einen Aktiensplitt umsetzen. Dabei würden die Investoren für je einen Anteilschein drei zusätzliche Papiere bekommen. Ziel sei es, die Anteilscheine besser handelbar zu machen. Bei Unternehmen, die bereits einen Aktiensplitt umgesetzt hätten - wie vor wenigen Wochen zum Beispiel ATOSS Software - seien rund um den Splitt-Termin oftmals Kursgewinne zu beobachten.Doch nicht nur die Splitt-Fantasie spreche für Long-Investments. Auch die jüngsten Zahlen könnten sich sehen lassen. Denn für Eckert & Ziegler sei das erste Halbjahr besser als erwartet gelaufen: Nach vorläufigen Zahlen liege das Konzernergebnis bei 2,47 Euro je Aktie nach 2,55 Euro je Anteilschein im Vorjahr. Den Umsatz erwarte das Unternehmen bei 84 Mio. nach 89 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zudem gehe der Konzern nun für das Gesamtjahr von 4,00 statt 3,50 Euro je Aktie aus. Im vergangenen Jahr habe das Ergebnis bei 4,29 Euro gelegen. Die Umsatzprognose belasse der Vorstand für dieses Jahr bei 170 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: