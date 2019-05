Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

107,00 EUR +2,88% (17.05.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

105,80 EUR +1,73% (17.05.2019, 22:25)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (19.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Der Jahresstart von Eckert & Ziegler könne sich sehen lassen. Sowohl operativ als auch in Sachen Kursentwicklung könne der Spezialist für Strahlen- und Medizintechnik überzeugen. Der Gewinn sei in den ersten drei Monaten 2019 um über 60% gesteigert worden. Die Eckert & Ziegler-Aktie habe seit dem Jahresstart mehr als 75% zugelegt. Für beide Kennzahlen heiße es: Tendenz steigend!In den folgenden Jahren dürfte die Wachstumsdynamik bei steigenden Margen weiter zunehmen. Vor allem die mittel- und langfristigen Perspektiven bei den pharmazeutischen Radioisotopen würden für reichlich Fantasie sorgen. Deren Bedeutung in der Medizin steige spürbar an.Eckert & Ziegler verfüge hier unter anderem mit den Isotopen Yt-90 oder Ge-68 über hohes Know-how und plane deutliche Kapazitätserweiterungen. Passend dazu hätten sich in den vergangenen Jahren führende Pharmaunternehmen in dieses Segment eingekauft - dieser Trend dürfte noch eine Weile anhalten.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link