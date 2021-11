Der Analyst gestehe allerdings ein, dass die Bewertungen der Wasserstoffaktien bereits durchaus anspruchsvoll seien. Das gelte umso mehr, als mit operativen Gewinnen (EBITA) wohl nicht vor 2025 zu rechnen sei.



Die Rahmenbedingungen und das Zukunftspotenzial der Wasserstoff-Technologie würden immer klarer. Dies unterstreiche auch die neueste Studie der Investmentbank Jefferies. Wer langfristig von diesem Trend profitieren möchte, könne sich ein Produkt auf den E-Wasserstoff Europa Index ins Depot legen.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (11.11.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Investmentbank Jefferies rechnet in den kommenden Jahren mit einer rasanten Nachfrage nach Wasserstoff, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Analysten würden sogar davon ausgehen, dass die Kapazitäten 2030 den Bedarf nicht decken würden. Davon sollten der neuesten Studie zufolge die Aktien von Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733), ITM Power (ISIN GB00B0130H42/ WKN A0B57L) und PowerCell (ISIN SE0006425815/ WKN A14TK6) profitieren - alle drei Werte befänden sich auch im E-Wasserstoff Europa Index (ISIN DE000SL0A1B9/ WKN SL0A1B).Die Prognosen der Branchenverbände würden sich beeindruckend lesen: Während der Markt für Wasserstoff in den kommenden Jahren verachtfachen dürfte, gehe es bei den notwendigen Anlagen noch um weitaus höhere Raten.