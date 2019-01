XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (09.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach dem innogy-Deal trenne sich E.ON von der klassischen Stromerzeugung. Neben den regulierten Netzen würden die Kundendienstleistungen dann umso wichtiger. Eine bedeutende Rolle sollte dabei die Elektromobilität spielen. Schon heute rüste sich der Versorger, um gut gewappnet für den potenziellen Megatrend zu sein.E.ON wolle nun laut "Reuters" sein Geschäft mit besonders leistungsfähigen Stromtankstellen für E-Autos in Skandinavien ausbauen. Der Versorger gründe dazu ein 50:50-Joint-Venture mit der dänischen Clever. Bis 2020 sollten insgesamt 48 ultraschnelle Ladestandorte in Dänemark, Norwegen und Schweden betrieben werden, die die Batterien eines Mittelklassefahrzeugs in 15 bis 20 Minuten aufladen würden.Versorger würden in der E-Mobilität eine lukrative Chance sehen. Doch lange Ladezeiten würden bislang als eines der Haupthindernisse für den Durchbruch der Technik gelten. E.ON betreibe aktuell rund 3.000 Ladepunkte in Europa, ultraschnelle Anlagen seien jedoch noch die Ausnahme. Das erkläre auch die schleppenden Verkaufszahlen bei Elektroautos. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft habe der Anteil von E-Autos an den neu zugelassenen Fahrzeugen von Januar bis November 2018 nur bei 1,6% gelegen.Anleger sollten bei der E.ON-Aktie dabei bleiben und den Stopp bei 7,80 Euro setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: