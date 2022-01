Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (10.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie habe ihrer starken Jahresendrally in den vergangenen Tagen etwas Tribut gezollt. Auch am Montag notiere der Versorger im frühen Handel am DAX -Ende. Auf die Stimmung drücke eine neue Analystenstudie: Goldman Sachs habe die Einstufung gesenkt, das Kursziel aber leicht nach oben geschraubt.An der Börse habe E.ON stark performt, so Analyst Alberto Gandolfi. Er bleibe zwar positiv für die Ergebnisse im Kerngeschäft und auch die langfristige Entwicklung gestimmt. Das verbliebene Potenzial rechtfertige nach dem Kursanstieg aber keine Kaufempfehlung mehr. Aus Bewertungsgründen habe er deshalb die Einstufung von "buy" auf "neutral" gesenkt, auch wenn er das Kursziel leicht von 13,00 auf 13,25 Euro angehoben habe.Leichte Risiken sehe Gandolfi auch mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2022 und 2023. Zum Problem könnten die Beschaffungskosten und der Beitrag des Osteuropageschäfts werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: