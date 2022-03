Unternehmensnachrichten:



Die Aktie von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) sei um fast 3,0% gefallen, nachdem Deutschlands größter Energiekonzern bekanntgegeben habe, dass er für 2022 einen Rückgang des Kerngewinns von 7,9 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf 7,6 Mrd. Euro erwarte, was auf Bedenken bezüglich der Nord Stream 1-Pipeline zurückzuführen sei. Das Unternehmen habe als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine die Beschaffung neuer Gasmengen von Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY)-Handelsunternehmen in Europa gestoppt, habe der Vorstandsvorsitzende des Konzerns Leonhard Birnbaum am Mittwoch gesagt.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF) habe seine Prognosen für das Betriebsergebnis 2022 aufgrund der russischen Aggression, die zu Produktionsunterbrechungen führe, gesenkt. Der Automobilhersteller rechne nun mit einem Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) in seinem Pkw-Segment in einer Spanne von 7 bis 9%, verglichen mit früheren Prognosen von 8 bis 10%.



Die Aktie der Mercedes-Benz AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) sei am Mittwoch um 2,0% nach oben gesprungen, nachdem der Automobilhersteller angekündigt habe, dass er seine Investitionen in das Segment der Elektrofahrzeuge nicht reduzieren werde, auch wenn er mit dem Kostendruck in der Lieferkette zu kämpfen habe, der durch den Russland-Ukraine-Konflikt verschärft werde, wie der Vorstandsvorsitzende am Dienstag gesagt habe. (16.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland kletterten die europäischen Indices im Laufe des heutigen Handelstages auf fast zweiwöchige Höchststände, so die Experten von XTB.Der russische Außenminister Lawrow habe gesagt, Teile eines möglichen Friedensabkommens mit Russland stünden kurz vor der Einigung, wobei ein neutraler Status für Kiew "ernsthaft" in Betracht gezogen werde. Dies sei jedoch von ukrainischer Seite nicht bestätigt worden. Es sei daran erinnert, dass sich Lawrows frühere Äußerungen als leere Worte erwiesen hätten, sodass die heutigen Zusicherungen mit einer Prise Salz behandelt werden sollten. Unterdessen sei die Marktstimmung auch durch die Zusage Chinas gestützt worden, eine für die Kapitalmärkte günstige Politik zu verfolgen. Heute würden die Anleger die Rede des ukrainischen Präsidenten vor dem Kongress, die Rede von US-Präsident Biden und neue Wirtschaftsdaten, darunter die US-Einzelhandelsumsätze, im Auge behalten würden. Am Abend werde sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die FED-Zinsentscheidung richten.