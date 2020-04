Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,77 EUR +0,60% (08.04.2020, 12:09)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (08.04.2020/ac/a/d)



Die E.ON-Aktie habe die jüngste Erholung an der Börse nicht mitgemacht. Das Papier deutschen Versorgers habe allerdings zuvor nach den Zahlen bereits deutlich zugelegt. Für die Coronavirus-Krise sei der Energiekonzern derweil gut gerüstet. Auch eine Verschärfung der Pandemie könnte gemeistert werden.Die Strom-, Gas- und Wärmenetze würden europaweit stabil laufen, habe E.ON mitgeteilt. Zudem gebe es unter den rund 14.000 Mitarbeitern, die E.ON als kritisches Personal für den sicheren Netzbetrieb definiert habe, praktisch keine Infizierten. Diese stünden unter besonderem Schutz. Sollte sich die Pandemie signifikant ausweiten, sei E.ON zudem vorbereitet. Die Maßnahmen für den höchstmöglichen Schutz würden dann bis hin zur vollständigen Isolierung der kritischen Teams reichen.Für E.ON stelle die Coronavirus-Krise logistisch eine große Herausforderung dar. Sorgen um das deutsche Stromnetz seien derzeit jedoch nicht angebracht. Auch für die Bilanz seien die Folgen "begrenzt", wie E.ON zuletzt mitgeteilt habe. Für konservative Anleger bleibe die E.ON-Aktie in schwierigen Zeiten deshalb eine gute Wahl, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2020)