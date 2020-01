Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,354 EUR +0,06% (24.01.2020, 10:09)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (24.01.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) charttechnisch unter die Lupe.Den Kursverlauf des STOXX Europe 600 Utilities befinde sich aufgrund der abgeschlossenen Bodenbildung der letzten 12 Jahre in einer vielversprechenden charttechnischen Ausgangslage. Innerhalb des Sektors mache auch der Kursverlauf der E.ON-Aktie eine gute Figur. So dokumentiere beispielsweise die inzwischen wieder steigende 200-Wochen-Linie (akt. bei 8,58 EUR) den Stimmungswandel der letzten Jahre. Dazu komme die "bullishe" Auflösung des seit Ende 2017 bestehenden symmetrischen Dreiecks. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde dabei durch den trendfolgenden MACD reduziert, der in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) derzeit freundlich zu interpretieren sei.Aus der Höhe des beschriebenen Dreiecks ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von rund 12,40 EUR. Ein Sprung über die Kombination aus dem 2017er-Hoch und dem Tief von 2011 (10,81/10,96 EUR) würde einem Anlauf auf die zuvor angeführte Zielmarke zusätzlichen Nachdruck verleihen. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich die obere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 9,75 EUR) bzw. die o. g. langfristige Glättung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,336 EUR +0,10% (24.01.2020, 09:55)