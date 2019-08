Börsenplätze E.ON-Aktie:



2019-08



8,374 EUR +0,44% (29.08.2019, 09:49)



DE000ENAG999



ENAG99



EOA



EOAN



ENAKF



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (29.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Für E.ON stehe am heutigen Donnerstag eine wichtige Entscheidung an. Im Streit um die sogenannte Reststrommenge des Atomkraftwerks Krümmel falle vor dem Landgericht in Hamburg die Entscheidung, ob eine Entschädigungszahlung an den schwedischen Staatskonzern Vattenfall fällig werde. Es gehe dabei um viel Geld.E.ON habe die Krümmel-Betreibergesellschaft einst gemeinsam getragen, bevor das Atomkraftwerk nach der Fukushima-Katastrophe 2011 stillgelegt worden sei. Die E.ON-Tochter PreussenElektra fordere nun, dass die Hälfte des Reststroms - also des Stroms, der in Krümmel bei fortlaufender Betriebserlaubnis noch hätte produziert werden können - entschädigungslos übertragen werde. PreussenElektra wolle die 44.000 Gigawattstunden im Wert von rund 415 Millionen Euro im Kernkraftwerk Grohnde nutzen.Grohnde dürfe zwar bis Ende 2021 weiterlaufen, habe aber die eigene Reststrommenge beinahe aufgebraucht. Vattenfall lehne eine entschädigungslose Übertragung ab. Das Problem: Da die Schweden selbst keine Atomkraftwerke in Deutschland mehr betreiben würden, sei ein vergleichbares Modell für sie nicht möglich.In einem Eilverfahren hätten sich beide Konzerne im Juni auf einen Vergleich verständigt - 10.000 Gigawattstunden seien übertragen worden, PreussenElektra habe dafür 278 Millionen Euro an die Krümmel-Betreibergesellschaft gezahlt. Bei einem Sieg vor Gericht würde dieses Geld zurückgezahlt werden. Allerdings habe der zuständige Richter zu Beginn der Verhandlung zu erkennen gegeben, dass die Kammer bei der rechtlichen Bewertung eher die Vattenfall-Sichtweise teile.Neueinsteiger sollten im Vorfeld abwarten. Wer investiert ist, bleibt mit Stopp bei 7,80 Euro dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link