XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,946 EUR +0,11% (17.06.2019, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,941 EUR +0,03% (17.06.2019, 11:58)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (17.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld seien defensive Werte wie E.ON wieder gefragt. Nach dem deutlichen Kursanstieg innerhalb weniger Tage vor knapp zwei Wochen kämpfe die DAX-Aktie aktuell weiter mit der wichtigen 10-Euro-Marke. Mit dem nachhaltigen Ausbruch würde der Versorger ein starkes Kaufsignal generieren.Die psychologisch wichtige Marke bei 10,00 Euro habe sich inzwischen auch zu einem horizontalen Widerstand entwickelt. Im Bereich zwischen 9,90 und 10,00 Euro sei die E.ON-Aktie bereits mehrfach nach unten abgeprallt. Allerdings habe bislang auch die Unterstützung bei gut 9,80 Euro ihre Funktion unter Beweis gestellt. Entsprechend pendle der DAX-Titel nun seit Tagen in einer engen Range.Zeitnah sei jedoch mit einer Entscheidung zu rechnen. Gelinge der Ausbruch nach oben, warte lediglich noch das Jahreshoch bei 10,14 Euro - darüber hinaus wäre der Weg für weitere Kursgewinne frei. Sollte die Aktie doch noch einmal kräftiger durchschnaufen, könnten Anleger aber ebenfalls die Ruhe bewahren. Erst wenn der Kurs unter die 200-Tage-Linie bei derzeit 9,26 Euro fallen würde, werde es kritischer.Anleger lassen die Gewinne laufen und setzen den Stopp unverändert bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: