ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (15.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im Gegensatz zu vielen anderen Aktien habe sich bei dem Versorgertitel in den vergangenen Tagen wenig getan. Der langfristige Seitwärtstrend sei nach wie vor intakt. Im schwachen Marktumfeld drohe aber trotz der günstigen Bewertung zunächst noch einmal ein Test der unteren Begrenzung des Korridors bei 7,90 Euro.Aktuell befinde sich der DAX-Titel jedoch im charttechnischen Niemandsland. Die obere Begrenzung des Seitwärtstrends bei 10,00 Euro sei ohnehin weit entfernt. Doch auch die nächste Hürde bei 8,70 Euro liege rund fünf Prozent vom aktuellen Kurs im Bereich um 8,30 Euro weg. Da von operativer Seite aktuell die Impulse fehlen würden, dürfte der Gesamtmarkt die Richtung vorgeben, welche Marke in den nächsten Tagen getestet werde.Bis zum Abschluss der Übernahme der RWE-Tochter Innogy werde noch viel Zeit vergehen. Das Problem: Bis dahin könne E.ON auch den Wandel vom Stromversorger zum Energiedienstleister mit Fokus auf Netze und Kundendienstleistungen nicht endgültig vollziehen. Neue Impulse dürften die anstehenden Quartalszahlen liefern, die allerdings erst am 14. November vorgelegt würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: