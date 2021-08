Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

11,098 EUR +1,04% (18.08.2021, 09:27)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (18.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) befindet sich seit einem Tief bei 8,27 EUR vom 4. März 2021 in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 12. Mai habe die Aktie ein Hoch bei 10,72 EUR markiert. Nach einem Rücksetzer auf das log. 38,2% Retracement bei 9,71 EUR sei die Aktie wieder angezogen. Am 12. August sei die Aktie minimal über 10,72 EUR nach oben ausgebrochen. Seitdem habe der Wert weiter zugelegt, habe den Widerstand bei 10,81 EUR überwunden und sei gestern auf ein Hoch bei 11,08 EUR geklettert.AusblickMit dem Ausbruch über 10,72 EUR habe es vor einigen Tagen ein Fortsetzungssignal für die Rally seit März 2021 gegeben. Diese könne zu Gewinnen in Richtung 11,81 EUR führen. Zuvor könne es allerdings noch zu einem Rücksetzer in Richtung 10,81-10,72 EUR kommen. Ein Rückfall unter 10,72 EUR wäre ein Rückschlag für die Bullen, aber erst ein Bruch der Unterstützung bei 10,49 EUR wäre ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 9,71 EUR hindeuten würde. (Analyse vom 18.08.2021)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:11,094 EUR +0,42% (18.08.2021, 09:12)