Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach der Genehmigung des innogy-Deals treibe E.ON den Umbau zügig voran. Bereits am Tag nach der Zustimmung der EU-Kommission habe der DAX-Konzern die Mehrheit an der künftigen Tochter übernommen. An der Börse komme der Deal derweil gut an - die E.ON-Aktie klettere erstmals wieder über die 9-Euro-Marke.Der Megadeal zwischen E.ON und RWE ordne die deutsche Energiebranche neu. E.ON konzentriere sich künftig auf den Vertrieb und die Netze. Eine Herausforderung werde aber die Integration des kriselnden britischen Vertriebsgeschäfts. Mit dem Sprung über die 9-Euro-Marke helle sich das Chartbild der E.ON-Aktie jedoch weiter auf. Anleger könnten dabei bleiben. Neueinsteiger in der Branche würden die 9-Euro-Marke bevorzugen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,002 EUR +0,58% (19.09.2019, 11:50)