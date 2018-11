Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,676 EUR -0,05% (13.11.2018, 11:34)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (13.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am Mittwoch lege der Düsseldrofer Versorger Zahlen zum dritten Quartal. Bereits heute habe es dagegen die Ergebnisse der künftigen Tochter innogy gegeben und diese seien nicht gerade freundlich ausgefallen. Der MDAX-Konzern habe in den ersten neun Monaten deutlich weniger verdient als im Vorjahr.Für E.ON sei v.a. die Entwicklung von Netzgeschäft und Vertrieb von Interesse. Diese Bereiche würden nach Abschluss des Megadeals mit RWE im Gegensatz zu den Erneuerbaren Energien von E.ON übernommen. Da komme es gelegen, dass sich die Perspektiven für die Netze wieder verbessern würden. Im Vertrieb dagegen habe innogy wegen des starken Wettbewerbsdrucks ein geringeres Ergebnis in Aussicht gestellt als bislang erwartet.Derweil hänge die E.ON-Aktie weiterhin im Bereich der 8,70-Euro-Marke fest. Erst die eigenen Zahlen morgen dürften die weitere Richtung für das Papier vorgeben. Neueinsteiger sollten im Vorfeld abwarten. Wer investiert sei, bleibe dabei und setze den Stopp unverändert bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,696 EUR +0,02% (13.11.2018, 11:23)