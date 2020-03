Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

7,781 EUR -5,89% (23.03.2020, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

7,742 EUR -5,35% (23.03.2020, 12:15)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (23.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nach der Übernahme durch den Energieversorger E.ON wolle die frühere RWE-Tochter innogy auf die Zahlung einer Dividende verzichten. Das Geschäftsjahr 2019 sei erwartungsgemäß unter dem Vorjahr abgeschlossen worden, habe das Unternehmen am Montag in Essen mitgeteilt. So habe sich das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Vorjahresvergleich um fast ein Viertel auf 1,62 Milliarden Euro reduziert. Unterm Strich sei der bereinigte Gewinn sogar um rund 39 Prozent auf 427 Millionen Euro zurückgegangen.Dem Stromversorger würden derzeit vor allem in Großbritannien neben einem scharfen Wettbewerb auch regulatorische Vorgaben wie Preisobergrenzen zu schaffen machen. Dazu seien in Deutschland die Netzentgelte und Großhandelspreise gestiegen, was innogy nicht vollständig an die Kunden habe weitergeben können. Den Umsatz habe das Unternehmen nach angepassten Vorjahreswerten leicht um 0,7 Prozent auf 35,4 Milliarden Euro gesteigert. Analysten hätten hier mit etwas mehr gerechnet.Die beiden Energieriesen E.ON und RWE hätten die RWE-Tochter innogy unter sich aufgeteilt. E.ON behalte das Netz- und das Endkundengeschäft und reiche die eigenen Erneuerbaren und die von innogy an RWE weiter. Die EU habe den Deal bereits mit geringen Auflagen gebilligt. E.ON sei bereits im Besitz von mehr als 90 Prozent der innogy-Aktien. Die verbliebenen Aktionäre sollten nun mit einer Barabfindung von 42,82 Euro je Aktie aus dem Unternehmen gedrängt werden.Für E.ON sei die schwache Entwicklung bei innogy eine Enttäuschung. Die Dividende des DAX-Konzerns dürfte aktuell aber noch nicht gefährdet sein. 43 Cent je Aktie solle es nach der Hauptversammlung geben - allerdings scheine derzeit mehr als fraglich, ob diese am 13. Mai stattfinden könne.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link