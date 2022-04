Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,936 EUR -0,52% (27.04.2022, 11:08)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,878 EUR -1,61% (27.04.2022, 10:53)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Kursrutsch bei der E.ON-Aktie gehe weiter. Nachdem sie bereits am gestrigen Dienstag deutlich im Minus geschlossen habe, notiere sie nun auf einem neuen 52-Wochen-Tief. Damit führe das Papier zusammen mit der Deutschen Bank die Verliererliste im DAX an. Schließe der Titel auf diesem Niveau, drohe aus charttechnischer Sicht Ungemach.Russland stelle seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien ein. Dies könnte sich auch auf deutsche Versorger wie E.ON auswirken, da etwaige Engpässe wahrscheinlich zu einer enormen Preisvolatilität führen könnten. Die Aktie gehe daraufhin am heutigen Mittwoch zum Börsenstart in die Knie. Zwischenzeitlich habe das Papier über fünf Prozent im Minus notiert. Damit habe der Titel die enorm wichtige Unterstützung am 52-Wochen-Tief bei 9,62 Euro unterschritten. Schließe er heute unter dieser Marke, würde dies ein starkes technisches Verkaufssignal auslösen. Zudem würde dann der Kurs inmitten eines schwach gehandelten Preisbereichs (zwischen 9,50 und 9,70 Euro) stehen. Solche Zonen würden in der Regel dynamisch durchbrochen. Weitere Rücksetzer bis mindestens an den Unterstützungsbereich bei 9,30 Euro seien dann wahrscheinlich.Die Zukunft von russischem Gas bleibe offen. Das dürfte auch weiterhin die E.ON-Aktie beeinflussen. Schließe der Titel heute unter dem bisherigen 52-Wochen-Hoch, dürfte zudem ein technisches Verkaufssignal für weiteren Abwärtsdruck sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: